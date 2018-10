Gronings perspectieffonds met scepsis ontvangen

Het kabinet maakt vanmiddag het zogenaamde Nationaal Programma Groningen bekend. Daarmee gaan de regio en het Rijk samen investeren in Groningen. Het geld komt van verschillende ministeries, het Groningse provinciebestuur en de tien gemeenten in het aardbevingsgebied.

Het kabinet geeft 1,15 miljard euro. Dat komt bovenop het geld dat wordt betaald als vergoeding voor de schade die door de gaswinning is veroorzaakt en voor de versterking van huizen tegen toekomstige aardbevingen.

Het is de bedoeling dat het geld in het perspectieffonds de komende tien jaar wordt gebruikt voor projecten op het gebied van energietransitie, economische ontwikkeling en stads- en dorpsvernieuwing.

Scepsis

Niet alle betrokken partijen lopen warm voor het programma. Zo blijft de gedeputeerde voor de gaswinning in Groningen weg bij de presentatie. Eelco Eikenaar (SP) vindt dat er geen reden is voor wat hij noemt een Haags feestje. Wat hem betreft is er nog te weinig terechtgekomen van de afspraken over de schade- afhandeling en de versterking van kwetsbare Groningse huizen.

Ook andere bestuurders zetten met scepsis hun handtekening onder het akkoord. Gevreesd wordt dat er op een later moment toch weer aan de deal wordt gemorreld. Op aandringen van het ministerie van Financiƫn is in het bestuursakkoord vastgelegd dat er nog een evaluatiemoment komt.

Gasberaad slaat ook over

De Groninger Bodem Beweging en maatschappelijke organisaties, verenigd in het Groninger Gasberaad, komen ook niet naar Den Haag. "Het feit dat er over de toekomst wordt nagedacht is een goede stap, maar reden voor een feestje is het niet, zolang de schade- afhandeling en versterking nog niet goed geregeld zijn", zegt secretaris Susan Top van het Groninger Gasberaad.

Het beraad had zelf een andere oplossing voor ogen: "Wij hadden liever een persconferentie gezien waarbij inwoners van Groningen wordt toegezegd dat nu werkelijk alles uit de kast word getrokken om hun benarde situatie te verlichten."