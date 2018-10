Eerste Kamer-lijsttrekker Partij voor de Dieren: kabinet zal naar ons luisteren

De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Niko Koffeman (60) gaat de lijst aanvoeren bij de Eerste Kamerverkiezingen op 27 mei 2019. Hij verwacht na die verkiezingen een "doorslaggevende stem" in de Senaat te kunnen vormen.

"Het kabinet Rutte zal naar verwachting zijn meerderheid verliezen in de Senaat en zal dan heel goed moeten luisteren naar de Partij voor de Dieren, en haar pleidooi voor dieren, natuur en milieu serieus moeten nemen", zegt Koffeman.

Vanaf de eerste dag

Koffeman was betrokken bij de oprichting van de Partij voor de Dieren. Hij vertegenwoordigt de partij in de Eerste Kamer vanaf de eerste dag dat die daar een zetel haalde, in 2007. Bij de laatste verkiezingen in 2015 haalde de partij voor het eerst twee zetels.

Vroeger was Koffeman aangesloten bij de SP. Hij behoorde tot de 'intimi' van voormalig partijleider Jan Marijnissen en was de bedenker van het beeldmerk van de tomaat.