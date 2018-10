Floriade gaat Almere opnieuw miljoenen euro's extra kosten

De Floriade in Almere gaat de gemeente ruim 7,5 miljoen euro extra kosten. Na afloop van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 wordt er op het terrein een woonwijk gebouwd met 660 woningen. Maar de verkoop van de grond aan een projectontwikkelaar levert miljoenen minder op dan gedacht en de gemeente moet het verschil bijpassen.

Het is de tweede keer dat de Floriade de gemeente extra geld kost. Eerder was er al 4,5 miljoen euro nodig voor een team van externe deskundigen en adviseurs. Opgeteld valt het project nu al 12 miljoen euro duurder uit.

"Niet eerder duidelijk"

Volgens wethouder Ypma zijn de miljoen euro die ze nu aan de gemeenteraad gaat vragen "een investering in de toekomst van Almere. Het wordt een hele mooie, ruime wijk waarin verschillende onderdelen van de Floriade terug te vinden zijn". Ypma gaat er vanuit dat er na deze miljoenen niet opnieuw extra geld nodig is voor de Floriade.

Volgens de wethouder had ze niet eerder kunnen weten dat de gemeente dit verlies lijdt, omdat "de plannen nog niet eerder helemaal duidelijk waren. In 2015 wisten we nog niet of we daar ook een woonwijk wilden realiseren en wat voor prijskaartje daar aan hangt", zegt de wethouder tegen Omroep Flevoland.