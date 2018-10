Gemeente Moerdijk treedt op tegen Albanezen in maïsveld

De gemeente Moerdijk is begonnen met een grote schoonveegactie rond een parkeerplaats langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek. De parkeerplaats is berucht, omdat veel Albanezen er in vrachtwagens klimmen om als verstekeling naar Engeland te gaan. Voor ze dat doen, houden ze zich schuil in een maisveld langs de snelweg. Vanochtend zijn vier Albanezen in het maisveld opgepakt, zo meldt Omroep Brabant.

Puinhoop in Maisveld

De afgelopen maanden hebben tientallen Albanezen één of meer nachten in het veld gebivakkeerd. Ze slapen in zelfgemaakte tentjes, totdat ze kans zien om in een vrachtwagen te klimmen. Het maisveld ligt vol met lege flesjes, plastic zakken en kleding. De mais kan daardoor niet worden geoogst.