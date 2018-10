Dodental Sulawesi stijgt naar 1558, hulpverlening komt op gang

Hulpverleners op Sulawesi hebben na de aardbeving en tsunami van vorige week 1558 doden geteld. Het einde is nog niet in zicht; er liggen nog veel doden onder de modder of het puin.

NOS-verslaggever Jeroen de Jager en correspondent Michel Maas bezochten een wijk in de stad Palu waar 1700 huizen in een kolkende moddermassa wegzakten. "Alles is door elkaar gegooid en kapot en onherkenbaar", zei Maas in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is één groot graf want daar liggen honderden lichamen nog onder. Daar zoeken ze nu naar."

Op het hoogste punt van de wijk verschuiven hulpverleners met shovels puin, om er lichamen onder vandaan te halen. De Jager ziet een lichaam in de bak van een van de shovels liggen. Een klaarliggende zak wordt opengeritst en het lichaam wordt erin gestopt.

"Er zijn nog een paar van deze plekken, waar nog tientallen, honderden mensen bedolven zijn", zei Maas. "Dus het zal nog oplopen."