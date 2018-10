Weer grote conferentie in Nederland tegen antibiotica-resistentie

Volgend jaar april is er in Nederland een grote conferentie in de stijd tegen antibiotica-resistentie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door minister Bruins en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Bruins maakt zich er zorgen over dat in veel landen te veel en onzorgvuldig gebruik wordt gemaakt van antibiotica, in de gezondheidszorg en in de veeteelt, waardoor meer bacteriën resistent worden. "Bacteriën houden zich niet aan grenzen, daarom is internationale samenwerking hierbij letterlijk van levensbelang."

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling vallen er elk jaar 700.000 doden als gevolg van resistentie tegen antibiotica. In Buenos Aires, op een bijeenkomst van de G20, de grootste economieën in de wereld, kondigde Bruins de conferentie aan.

Nederland speelt al jaren een hoofdrol bij het terugdringen van dit probleem. In 2014 organiseerde Nederland ook al een conferentie over antibiotica-resistentie.