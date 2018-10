Goatober: bokkenvlees eten tegen voedselverspilling

'Red een geitenbok. Eet hem op!' Met deze boodschap wil boerenorganisatie ZLTO het eten van bokkenvlees stimuleren. Gisteren, op dierendag, startte er een speciale campagnemaand: Goatober.

Een restaurant in Den Bosch serveerde tientallen gerechten met bokkenvlees. Koks lieten zien wat er allemaal mogelijk is. "Het is een geweldig product, waar je heerlijke gerechten van kunt maken", zegt een van hen.