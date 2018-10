Weer oud-president Zuid-Korea cel in

Oud-president Lee Myung-bak van Zuid-Korea is veroordeeld tot 15 jaar cel wegens omkoping en verduistering. Hij is de laatste in een reeks functionarissen die veroordeeld werden wegens fraude; eerder dit jaar was zijn opvolger Park Geun-hye al tot 33 jaar cel veroordeeld.

Justitie zegt dat Lee zich voor zeker ruim acht miljoen euro heeft verrijkt. Hij zou smeergeld hebben gekregen van onder meer elektronicaconcern Samsung, dat ook verwikkeld was in het corruptieschandaal rond oud-president Park. Er is geen direct verband tussen die zaken.

De 76-jarige Lee, president van 2008 tot 2013, heeft de aantijgingen steeds ontkend. Volgens hem gaat het over een politiek proces. Hij heeft een week om hoger beroep aan te tekenen.

De Koreaanse overheid had altijd nauwe banden met het bedrijfsleven in het land, maar de laatste jaren wordt corruptie in het land hard aangepakt. Dat proces kwam in een stroomversnelling door de onthullingen over president Park. Zij liet zich leiden door een vertrouweling die schaamteloos verrijkte door haar banden met de macht.