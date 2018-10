Cel en boete voor Fransman die vrouw op terras sloeg

Ze hield kneuzingen in haar gezicht over aan het incident. "Alles ging heel snel. Ik was bereid om met hem te vechten, maar toen hij me sloeg, toonde ik geen emotie. Hij sloeg me hard, maar ik bleef overeind en incasseerde de klap zo waardig mogelijk."

De zaak leidde tot veel ophef in Frankrijk, ook omdat het als een exponent van het MeToo-debat werd gezien. Het leidde tot een nieuwe wet, waarmee ongewenst gedrag ter plekke bekeurd kan worden. Vorige maand moest er voor het eerst een man 300 euro betalen omdat hij een medereiziger had lastiggevallen met opmerkingen en een tik op de billen.

M. werd in augustus opgepakt voor de zaak. Hij gaf de aanval toe, maar ontkende obscene taal te hebben gebruikt. De rechter sprak hem daarvan vrij. Zijn advocaat was bang dat M. als zondebok voor het hele MeToo-debat zou dienen.

Laguerre is tevreden met de uitspraak. "Ze wilde hem een lesje leren", zegt haar advocaat. "Als hij het nooit meer doet, voelt dat alsof ze gewonnen heeft."