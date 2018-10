Wekdienst 05/10: Aantijgingen tegen Rusland en Nobelprijs voor de Vrede

Wat heb je gemist?

MIVD-directeur Eichelsheim staat achter zijn besluit om de tegengehouden Russische hackers het land uit te zetten in plaats van te arresteren. "Dat is de manier waarop wij dit doen", zei hij gisteravond in Nieuwsuur. "Normaal zien we dat niet omdat dit soort operaties eigenlijk altijd in de schaduw plaatsvinden, maar het is voor ons een vrij normale manier van werken."

Ander nieuws uit de nacht:

Honderden arrestaties bij protest tegen Kavanaugh: met een stemming over de kandidaat-rechter op komst blokkeerden demonstranten een gebouw van de Senaat.

Toch volledig zwarte pieten bij landelijke Sinterklaasintocht: de NTR zei eerder alleen roetveegpieten te zullen gebruiken, maar verduidelijkt nu dat pieten die heel vaak door de schoorsteen gaan "heel veel roet" op hun gezicht hebben.

Rechter twijfelt aan Poolse rechtsstaat en levert verdachten niet uit: drie Polen die verdacht worden van drugshandel, moord en mishandeling krijgen in Polen mogelijk geen eerlijk proces en dus worden ze voorlopig niet uitgeleverd.

En dan nog even dit:

Een 52-jarige ijscoman uit Pakistan was even multimiljonair zonder het te weten. Tijdens een corruptieonderzoek naar oud-president Asif Ali Zardari werd ook een rekening met 16 miljoen euro gevonden onder zijn naam. De man zegt dat hij slachtoffer is van identiteitsfraude. Het geld was inmiddels weggesluisd.

Fijne dag!