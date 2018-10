Amerikaanse vice-president Pence: China wil af van Trump

De Amerikaanse vice-president Mike Pence heeft hard uitgehaald naar China. De manier waarop Rusland zich bemoeit met Amerikaanse interne aangelegenheden verbleekt bij de mate van beïnvloeding door China, zei Pence in een toespraak in Washington voor een conservatieve denktank. Pence kan naar eigen zeggen maar tot één conclusie komen: "China wil een andere Amerikaanse president."

Volgens Pence voert Peking in de handelsoorlog met de Verenigde Staten gericht importtarieven in om de Amerikaanse staten waar Trump populair is te raken. Daarmee zou China erop uit zijn om de tussentijdse Congresverkiezingen van volgende maand te beïnvloeden.

Volgens Pence zet China Amerikaanse bedrijven op tegen de regering-Trump en worden academici geïntimideerd. Verder veroordeelde de vice-president de politiek van China in de Zuid-Chinese Zee en de onderdrukking van christenen, moslims en andere gelovigen.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de beschuldigingen afgedaan als ongefundeerd.

Google

Trump is al langer op ramkoers met China. De VS en China hebben over en weer importtarieven ingevoerd en vorig maand zei de Amerikaanse president in een toespraak voor de VN-Veiligheidsraad dat Peking de Democraten aan een verkiezingsoverwinning probeert te helpen.

Pence deed ook een oproep aan Google om te stoppen met de ontwikkeling van een app voor de Chinese markt.