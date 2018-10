Directeur MIVD: grens overzetten is normale manier van werken

De directeur van de Militaire Inlichtingendienst staat nog steeds achter het besluit om de opgepakte Russische hackers zo snel mogelijk het land uit te zetten. Bij veel mensen riep het verbazing op dat de MIVD de mannen heeft laten gaan.

"Ik wil het niet 'laten gaan' noemen, we hebben de operatie verstoord", reageert generaal Onno Eichelsheim hierop in Nieuwsuur.

"Ik ga dit niet laten gebeuren", was voor Eichelsheim de belangrijkste afweging toen duidelijk werd dat de vier GROe-officieren bezig waren met het voorbereiden van een hackoperatie tegen de OPCW. "Mijn reactie was dat ik dit moest verstoren."

'Niet anders doen'

"De GROe-inlichtingenofficieren zijn gewezen op het feit dat ze met een activiteit bezig waren die niet hoorde. Daarna hebben we ze begeleid naar het vliegveld. Dat is de manier waarop wij dit soort operaties doen. Normaal zien we dat niet omdat dit soort operaties eigenlijk altijd in de schaduw plaatsvinden, maar het is voor ons een vrij normale manier van werken."

Volgens Eichelsheim ging het om een contra-inlichtingenoperatie, specifiek gericht op het vergaren van inlichtingen en op het veilig houden van Nederland. "Ik zou het terugkijkend nog steeds niet anders doen omdat mijn inlichtingenoperaties in dit geval gewoon voorgaan. Als ik ze vast had gezet dan had ik het misschien niet kunnen uitvoeren zoals ik het nu heb kunnen doen."