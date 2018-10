28 jaar cel voor hiphop-platenbaas Suge Knight

Een van de belangrijkste figuren in de geschiedenis van de hiphop moet waarschijnlijk de rest van zijn leven de gevangenis in. Suge Knight (53) is in Los Angeles veroordeeld tot 28 jaar cel voor de dood van de 55-jarige Terry Carter.

Knight reed in 2015 tijdens een ruzie in de gewelddadige wijk Compton met zijn Ford F-150 Raptor heen over Cle "Bone" Sloan en Carter. Hij verbrijzelde daarbij een voet van Sloan, Carter overleed ter plekke.

Zelfverdediging

Knight bleef er aanvankelijk bij dat hij uit zelfverdediging had gehandeld, maar tijdens de rechtszaak ging hij akkoord met een veroordeling voor doodslag. Daarmee vermeed hij een aanklacht voor moord en poging tot moord.

Knight is in het verleden vele malen veroordeeld voor zaken die bijna allemaal met geweld en bedreiging te maken hadden. Daardoor is de maximale straf voor doodslag verdubbeld en is er nog zes jaar aan toegevoegd. Vanwege zijn criminele verleden is een voortijdige vrijlating ook niet aan de orde.

Death Row Records

Suge Knight was een van de oprichters van het platenlabel Death Row Records. Hij had in de jaren negentig veel succes met artiesten zoals Dr. Dre, Snoop Dogg en Tupac Shakur. Knight stond ook in het middelpunt van de hoogoplopende vete tussen rappers van de Amerikaanse oostkust en die van de westkust. Tupac Shakur zat bij Knight in de auto toen hij in 1996 werd doodgeschoten.

Knight verloor de zeggenschap over Death Row Records toen die maatschappij failliet ging. De laatste jaren kwam hij voornamelijk in het nieuws vanwege gewelddadige incidenten. De ruzie met Sloan ging over de speelfilm Straight Outta Compton over de hiphopgroep N.W.A. waar ook Dr. Dre ooit deel van uitmaakte.

Sloan was een van de adviseurs van de makers van de film, waarin ook het personage Suge Knight in voorkomt. Daar was de boomlange Knight niet blij mee en hij bedreigde de regisseur van de film.