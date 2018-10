Fans nemen emotioneel afscheid van Koos Alberts

Enkele honderden mensen hebben in Leusden afscheid genomen van de zanger Koos Alberts. In de aula van het crematorium konden fans vanavond langs de kist lopen, terwijl er songs van de zanger werden gedraaid. Veel fans, van wie er ook veel in een rolstoel waren, lieten hun emoties de vrije loop.

Uit het hele land waren fans naar het afscheid gekomen, onder wie mensen die soms twee keer per week naar een optreden van Alberts gingen. De volkszanger overleed afgelopen vrijdag op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van blaaskanker. Morgen wordt hij in besloten kring gecremeerd.

Fans vertellen wat Koos Alberts voor hen betekende: