Doodslag en brandstichting Utrecht gebeurden 'in vlaag van verstandsverbijstering'

De man die in juni zijn vrouw doodde in een flat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, handelde in een vlaag van verstandsverbijstering.

Dat zei zijn advocaat vandaag in een pro-formazitting. De 70-jarige Mimoun H. heeft volgens het OM zijn vrouw meermalen met een mes in haar romp en nek gestoken. Daarna overgoot hij zijn appartement met benzine en stak het in brand.

Agent bungelt

Een agent die op een brandmelding in de Marshalllaan was afgekomen, rende het gebouw in op zoek naar mensen die gered moesten worden. Hij raakte zelf ingesloten door de vlammen.

Op de vlucht voor het vuur sloeg hij een ruit in en kroop hij naar buiten. De agent bungelde metershoog boven de grond voor hij zich liet vallen op het dak van het portiek. Hij brak beide hielbenen en werd door buurtbewoners van het dak gehaald.

In de tenlastelegging staat niets over de verwondingen die de politie-agent opliep. Mimoun H. wordt beschuldigd van doodslag op zijn vrouw en brandstichting.

Psychose

Nadat hij brand had gesticht, ging de man uit eigen beweging naar de politie. Hij zou hebben bekend, maar kan hij zich niet veel meer herinneren.

De 70-jarige zal worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, schrijft RTV Utrecht.

Vandaag werd duidelijk dat er nog forensisch onderzoek loopt naar de brandsporen en bloedsporen in de woning. Ook moet nog een aantal getuigen worden gehoord.