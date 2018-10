Celstraffen geëist tegen afpersers KPN

Het OM heeft celstraffen geëist tegen twee Slowaken die dreigden klantengegevens van KPN openbaar te maken tenzij KPN een groot bedrag in bitcoins betaalde. De twee werden in februari aangehouden voor afdreiging. Afdreigen is afpersen zonder dreiging met geweld.

Het gaat om een 32-jarige ex-werknemer van KPN die in Slowakije is aangehouden en een 26-jarige man die in Rotterdam is opgepakt. Het OM eist twaalf maanden cel tegen de ex-werknemer en zes maanden waarvan twee voorwaardelijk tegen de ander.

Ontslagen wegens fraude

KPN kreeg in november 2017 een eerste mail van het duo, waarin de suggestie werd gewekt dat een groep hackers de systemen van het bedrijf was binnengedrongen. Om de afpersing kracht bij te zetten werd een externe website genoemd waar een deel van de gegevens zichtbaar was gemaakt. Zo kon KPN zien dat de gegevens daadwerkelijk in andere handen waren.

In januari deed KPN aangifte. Onderzoek van het Team High Tech Crime van de politie leidde naar de twee Slowaken. De oudste was in dienst geweest bij KPN, maar eind 2017 wegens fraude ontslagen. Van een groep hackers was dus geen sprake.

"Verdachte heeft als ex-werknemer het vertrouwen van KPN in zeer ernstige mate geschaad", zegt de officier van justitie van het Landelijk Parket.