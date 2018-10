Benoeming Kavanaugh stap dichterbij na FBI-rapport

Volgens het hoofd van de Amerikaanse Senaatscommissie voor juridische zaken, de Republikein Chuck Grassley, staat er geen belastende informatie in het FBI-onderzoek naar kandidaat-rechter Brett Kavanaugh.

Grassley zegt dat er in het rapport "niets staat dat we niet al wisten" en dat de FBI geen getuigen heeft kunnen vinden van het seksueel wangedrag waarvan Kavanaugh wordt beschuldigd.

Twee van de drie Republikeinen die twijfelen over steun aan Kavanaugh, zouden nu bereid zijn voor hem te stemmen. Daarmee zou zijn benoeming dichtbij zijn gekomen. De Republikeinen zeggen dat niets een stemming nu nog in de weg staat. Mogelijk stemt de Senaat zaterdag al over de benoeming van Kanvanaugh.

Een oude bekende van Kavanaugh, Christine Blasey Ford, zei in haar jeugd op een feestje door hem te zijn aangerand, daarna volgden nog enkele beschuldigingen. Kavanaugh ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Incompleet

De Democraten hebben het rapport ook ingezien en concluderen dat het onderzoek niet compleet is. Volgens senator Dianne Feinstein heeft de FBI de hoofdpersonen, Kavanaugh en Ford, niet verhoord en is ook niet gesproken met andere getuigen die informatie hadden aangeboden bij de FBI.

De FBI had slechts zeer kort de tijd voor het onderzoek, dat werd gehouden nadat Kavanaugh en Ford voor de senaatscommissie hadden getuigd.

"Het opmerkelijkste aan dit rapport is wat er niet in staat", concludeert Feinstein. De Democraten willen dat er meer onderzoek wordt gedaan naar Kavanaugh. Maar volgens correspondent Arjen van der Horst zit dat er niet in.