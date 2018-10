Bij een ontploffing in een woning in Vianen zijn drie gewonden gevallen. Volgens de brandweer is een explosief mengsel van schoonmaakmiddelen ontploft in het huis aan de Bol.

De slachtoffers liepen brandwonden op en zijn door ambulancemedewerkers onderzocht. Het is niet bekend hoe het met hen gaat.

De brandweer heeft door metingen vastgesteld dat een chemisch mengsel de klap veroorzaakte, schrijft RTV Utrecht.