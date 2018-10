Politie zoekt via Facebook potentiële politiepaarden

De politie nodigt op Facebook mensen uit paarden aan te bieden die mogelijk kunnen worden omgeschoold tot politiepaard. De politie hoopt op die manier veertig paarden te vinden. Ze zijn nodig om het paardenbestand van de bereden politie aan te vullen.



"Heb jij een paard dat mogelijk geschikt is?", staat in de oproep op Facebook. Mensen kunnen hun dier online opgeven om door te verkopen aan de politie. Er gelden een paar selectie-eisen. Het paard moet een hoogte hebben van 1,65 tot 1,75 meter en bij voorkeur vijf tot tien jaar oud zijn.

Soms koopt de politie volgens RTV Utrecht een jonger of ouder paard. Maar dat gebeurt alleen als het dier verder 'veel kwaliteit' lijkt te hebben.

Hengst uitgesloten

Een politiepaard is bij voorkeur gecastreerd. Ruinen zijn over het algemeen rustiger, gewilliger en gelijkmatiger van karakter dan hengsten. Een goede merrie is ook mogelijk, maar een hengst is in principe uitgesloten. Met uitzondering van bontkleur zijn alle kleuren welkom. Verder moeten politiepaarden kerngezond zijn, stressbestendig, 'verkeersmak' en niet bang voor mensenmassa's.

Wat de politie precies betaalt, wordt niet openbaar gemaakt. Als de vraagprijs voor het paard binnen het budget van de politie valt, wordt een koopovereenkomst afgesloten met een proeftijd van twee weken. Hierin test de bereden politie het paard op geschiktheid.

De ruiters gaan na hoe het paard reageert op verkeer, lawaai en andere bijzondere omstandigheden. Er volgt een keuring door een dierenarts. Tijdens deze proefperiode is de politie aansprakelijk voor alle risico's en kosten.

Een of twee jaar voordat het paard op straat is

Na de aankoop van een paard is trouwens nog een lange weg te gaan. Gemiddeld duurt het één tot twee jaar voordat een paard helemaal klaar is voor het politiewerk op straat.