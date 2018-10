Voorlopig alleen nog balletjes breed rond Feyenoord City

Feyenoord City blijft de gemoederen onverminderd bezighouden, maar grote stappen worden nog niet gezet. Dat werd vanmorgen duidelijk tijdens een zitting van de gemeenteraad van Rotterdam, waar de beoogde nieuwe thuishaven van Feyenoord een belangrijk agendapunt was.

Feyenoord-directeur Jan de Jong had vrijdag een harde eis gesteld. De inkomsten voor zijn club zijn in de huidige opzet beraamd op 17,5 miljoen euro vast en 7,5 miljoen euro variabel. Hij wil dat daar een gegarandeerd bedrag van 25 miljoen euro van gemaakt wordt ten behoeve van het spelersbudget, anders trekt Feyenoord zich terug uit het prestigieuze plan aan de Maas.

'De stenen, niet de benen'

"Nee, dat was niet zo prettig om te lezen", stelt wethouder Adriaan Visser. Enigszins geïrriteerd liet hij weten de eis van De Jong via de media te hebben moeten vernemen. In een spoedberaad werden de plooien in de stuurgroep Feyenoord City weer gladgestreken, al houdt Feyenoord vast aan de eis van 25 miljoen euro.

"Dat kan de gemeente niet garanderen", zegt Visser. "Dat is ook niet de afspraak. Wij hebben een duidelijk adagium: wij gaan over de stenen, niet over de benen."