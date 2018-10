Aung San Suu Kyi mag onderscheiding Roosevelt Foundation houden

De Roosevelt Foundation is de enige Nederlandse organisatie die Suu Kyi heeft onderscheiden. Het bestuur van de stichting schrijft in een reactie: "De Roosevelt Foundation heeft geen invloed op toekomstige activiteiten van laureaten en daar zijn de Awards ook niet voor. Ze zijn voor bewezen diensten op het vlak van de strijd voor de vier vrijheden zoals president Franklin Delano Roosevelt deze in 1941 formuleerde."

Dinsdag nam het Canadese parlement Suu Kyi officieel haar ereburgerschap af, nadat het Lagerhuis daar eerder unaniem mee had ingestemd. Suu Kyi was in 2007 tot ereburger benoemd. Eerder dit jaar trok ook het United States Holocaust Memorial Museum de Elie Wiesel-award, zijn hoogste onderscheiding, aan Suu Kyi in.

Misdaden tegen de menselijkheid

De Verenigde Naties stellen dat in Myanmar mensenrechten gruwelijk worden geschonden en willen dat topmilitairen van het land worden vervolgd voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De Rohingya-moslimminderheid wordt volgens de VN systematisch uitgeroeid door het Myanmarese leger.

Ook is de VN kritisch over de rol van Suu Kyi, omdat ze niet ingrijpt om het geweld een halt toe te roepen. Honderdduizenden Rohingya zijn gevlucht naar buurland Bangladesh, dat de vluchtelingenstroom niet aankan. Het Internationaal Strafhof startte onlangs een vooronderzoek.

De Roosevelt Foundation zegt zijn ogen niet te sluiten voor wat er gaande is in Myanmar. "Tegelijkertijd is de Roosevelt Foundation van mening dat wat er nu gebeurt met de Rohingya in Myanmar natuurlijk verschrikkelijk is en het lijkt duidelijk dat Aung San Suu Kyi (mede-)verantwoordelijk is."