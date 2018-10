Energiebedrijf Nuon wordt geleidelijk Vattenfall

Energiebedrijf Nuon verandert van naam. Het gaat voortaan verder als Vattenfall, de naam van het Zweedse moederbedrijf. "Met één naam en één boodschap zijn we strategisch en financieel effectiever", zegt het bedrijf.

De plannen voor een naamswijziging lagen al langer klaar, maar Vattenfall vindt het nu tijd worden. "In het verleden hebben we afgezien van een rebranding vanwege de veranderende markt en de kracht van het merk Nuon", zegt Nuon-directeur Peter Smink.

De naam Nuon zal stilaan verdwijnen. "We zullen de tijd nemen om dit goed te doen, voor onszelf en onze klanten." De namen zullen de komende tijd naast elkaar te zien blijven en uiteindelijk blijft de naam Vattenfall (waterval) over.

Energiemarktleider

Nuon is een van de grootste Nederlandse energieleveranciers met twee miljoen particuliere en zakelijke klanten. Nuon ontstond in 1994 door de fusie van diverse energiebedrijven. De naam Nuon zou bedacht zijn door ex-diskjockey en radiopresentator Willem van Kooten die daarmee verwees naar Japanse geluidsapparatuur.

Nuon werd in twee schijven in 2009 en 2011 opgekocht door Vattenfall. Het Zweedse staatsenergiebedrijf telde in totaal 10 miljard euro neer. Vattenfall is energiemarktleider in de regio Noord-Europa in onder meer Zweden, Finland, Polen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Bij Vattenfall werken bij elkaar 20.000 mensen.