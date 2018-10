Meer loon, maar per saldo schieten werkenden er weinig mee op

De stijging van de gemiddelde cao-lonen is in tijden niet zo hoog geweest als afgelopen kwartaal. Gemiddeld stegen de lonen met 2,2 procent, dat is de hoogste stijging in negen jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Toch zullen werkenden niet merken dat ze heel veel extra's kunnen kopen. De prijzen stijgen namelijk ook, veel harder dan de afgelopen jaren. In het afgelopen kwartaal stegen de prijzen met 2 procent.

Bij de overheid hebben medewerkers er het meeste bijgekregen. Dat komt onder meer door de afgesproken salarisverhoging in het onderwijs. Daar stegen de cao-lonen gemiddeld met 3,2 procent. In de financiƫle sector stijgen de salarissen het minst, met 1,2 procent.

De vakbond FNV wil dat de salarissen nog harder gaan stijgen. De bond gaat de cao-onderhandelingen voor komend jaar in met een looneis van 5 procent.