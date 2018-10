De RPA3 is eerste zelfvarende schip in Rotterdamse haven

"Nu doen we dat nog met een simulator", zegt Vincent Wegener, "want het systeem moet nog leren, net als een echte stuurman. Het testschip moet zo veel mogelijk situaties ondervinden, zodat het systeem ook weet wat het in de werkelijkheid moet doen."

Volgens Wegener zijn er twee belangrijke redenen om zelfvarende schepen te ontwikkelen. "Bij ongelukken is in meer dan 75 procent van de gevallen sprake van menselijk falen. Dus als je het menselijk handelen tot een minimum kunt beperken, is de kans op ongelukken aanzienlijk kleiner. De andere reden is personeelstekort. Er wordt vaak gedacht dat robots het werk van mensen overnemen, maar als het gaat om kapiteins hebben we die zelfdenkende systemen juist heel hard nodig. Volgens onderzoek is er op dit moment wereldwijd een tekort van 185.000 officieren."

Een haven zou ook veel efficiƫnter kunnen werken, denkt Wegener. "Een van de grootste problemen van een haven als die van Rotterdam is filevorming. Het binnenloodsen van een schip kost veel handelingen: de loods moet aan boord, je hebt sleepboten nodig en roeiers. Als je dat kunt automatiseren, kun je een betere stroom op gang brengen."