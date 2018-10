Wekdienst 4/10: afscheid Koos Alberts en presentatie onderzoek VMBO Maastricht

En dan nog even dit:

Een medewerker van een parkeerbeheerder op Schiphol is samen met zijn vriendin opgepakt in het Friese Gorredijk. Ze gebruikten zonder toestemming het huis van mensen die op vakantie waren en hun auto bij de parkeerplaats hadden achtergelaten.

De buurman kwamen erachter toen er ineens licht brandde in het huis van de buren, waar hij tijdens hun vakantie op paste. De parkeermedewerker had er niet ingebroken, hij kon het huis moeiteloos in omdat de vakantieganger aan zijn sleutelbos, naast zijn autosleutel, ook zijn huissleutel had zitten.