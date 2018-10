Britse regering: geheime dienst Rusland achter reeks cyberaanvallen

De Britse regering zegt dat de Russische geheime dienst achter een reeks van wereldwijde cyberaanvallen zit die zijn bedoeld om westerse democratieën te ondermijnen. De regering trekt deze conclusie op basis van onderzoek door het National Cyber Security Centre (NCSC).

De Russische geheime dienst zit volgens de Britten onder meer achter de uitbraak van ransomware BadRabbit en de cyberaanval op het internationale dopingbureau WADA, beide vorig jaar, en het hacken van de Democratische Partij in de VS in 2016. "Ze proberen verkiezingen in andere landen te ondermijnen en beïnvloeden", zegt minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken.

Hunt spreekt van roekeloze aanvallen van de Russen op politieke instituten, bedrijven, media en de sportsector. Hij voegt eraan toe dat zijn regering met bondgenoten met een antwoord zal komen op de pogingen van Rusland de "internationale stabiliteit" te ondermijnen.

De Britse regering ligt al overhoop met Rusland over de zaak van de in maart vergiftigde voormalige dubbelspion Sergej Skripal. Londen is ervan overtuigd dat de Russische geheime dienst daarachter zit en heeft twee daders aangewezen. Rusland ontkent en zegt dat de twee die de Britten aanwijzen burgers zijn die niets op hun kerfstok hebben. Ze verschenen later op televisie en zeiden dat ze als toerist in Salisbury, waar Skripal en zijn dochter werden vergiftigd, waren. Onderzoeksplatform Bellingcat kwam na eigen onderzoek tot de conclusie dat een van hen voor de geheime dienst werkt.