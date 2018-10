Hof Peru wil oud-president Fujimori weer achter de tralies

Het Hooggerechtshof in Peru heeft een streep gezet door de amnestie die voormalig president Alberto Fujimori eind vorig jaar werd verleend. Het hof beveelt dat hij wordt aangehouden en naar de gevangenis wordt gebracht.

Maar zover is het nog niet gekomen. Enkele uren na de uitspraak werd Fujimori (80) vanuit zijn huis in Lima met een ambulance naar een kliniek gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.

Fujimori was president in de jaren 90. Zijn aanhangers roemen hem voor de strijd tegen de guerrillabeweging Lichtend Pad, maar hij regeerde als een dictator. In 2000 vluchtte hij naar Japan, in 2007 werd hij aan Peru uitgeleverd. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel omdat hij de verantwoordelijkheid droeg voor de misdaden van doodseskaders. Ook is hij schuldig bevonden aan corruptie.

Fujimori had tien jaar gezeten toen hij eind vorig jaar gratie kreeg van toenmalig president Kuczynski. Dat was drie dagen nadat Kuczynski met steun van Fujimori-getrouwen in het parlement ontsnapte in een afzettingsprocedure. Tegenstanders spraken dan ook van een politieke deal, maar Kuczynski gaf gezondheidsredenen als argument. Kuczynski trad overigens enkele maanden later alsnog vanwege een schandaal.