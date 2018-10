Spaanse politie onderzoekt dood drie Nederlanders

In een huis in de Spaanse plaats Coín, in de buurt van de stad Malaga, zijn de lichamen gevonden van drie Nederlanders. Volgens Spaanse media zijn de doden een 62-jarige man, zijn vrouw van 59 en de 89-jarige moeder van de vrouw.

De lichamen zouden al langer in het huis hebben gelegen. Buren hadden geklaagd over een sterke stank. De politie onderzoekt waaraan de Nederlanders zijn overleden. Er gaan berichten dat de vrouw van 59 ongeneeslijk ziek was en dat de drie gezamenlijk zelfmoord hebben gepleegd, maar de politie sluit niet uit dat ze door een misdrijf om het leven zijn gekomen.

De politie hoopt dat onderzoek op de lichamen van de omgekomen Nederlanders meer duidelijkheid geeft over hun doodsoorzaak.