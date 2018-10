Beveiliging Capitool opgeschroefd in aanloop naar stemming over Kavanaugh

De politie in Washington heeft de beveiliging van het Capitool verscherpt nu de stemming over de benoeming van Brett Kavanaugh in het Hooggerechtshof nadert. De stemming wordt gehouden nadat de resultaten van het FBI-onderzoek naar de beschuldigingen van seksueel wangedrag bekend zijn geworden.

De afgelopen dagen zijn er tientallen demonstranten opgepakt in het Amerikaanse parlementsgebouw. Sommige senatoren laten zich door de politie escorteren om ongeschonden langs de demonstranten naar binnen of naar buiten te komen. Demonstranten benaderen Republikeinse senatoren in hun kantoor in het gebouw, in restaurants, op vliegvelden en zelfs thuis.

Intimidatie

De Republikeinen hebben achter gesloten deuren gesproken over de veiligheid en de beveiliging. Hun leider in de Senaat, Mitch McConnell, heeft gezegd dat ze zich niet zullen laten intimideren. "Er is geen schijn van kans dat ze ons ervan kunnen weerhouden onze plicht te vervullen."

De verwachting is dat komende nacht of in ieder geval morgen de resultaten bekend worden van het FBI-onderzoek. De Republikeinen hopen het dan snel onder ogen te krijgen. Daarna wordt de stemming voorbereid, die dan vrijdag kan worden gehouden.

Doorslaggevend

Een handjevol senatoren, zowel Republikeinen als Democraten, kan de doorslag geven bij de stemming. Zij hebben nog niet besloten of ze voor of tegen de benoeming van Kavanaugh zullen stemmen. De Republikeinen hebben een meerderheid van twee zetels in de Senaat.

Kavanaugh bleef de aantijgingen van Christine Blasey Ford ontkennen tijdens de hoorzitting die daarover is gehouden. Na Ford hebben zich nog twee vrouwen gemeld die direct of indirect te maken hebben gehad met seksueel wangedrag van Kavanaugh in zijn studententijd.