Verongelukte Stint vier keer gerepareerd, volgens fabrikant 'niets bijzonders'

Het bedrijf zegt dat Stints geregeld gerepareerd worden, al is vier keer in anderhalf jaar vaker dan gemiddeld. "We denken echter niet dat dit met het ongeluk te maken heeft", zegt de woordvoerder. "De Stint staat bekend als betrouwbaar. Scooters hebben ook geregeld technische mankementen."

Bij de aanrijding kwamen eind vorige maand vier kinderen om het leven. Een kind en de begeleidster die de Stint bestuurde, raakten zwaargewond. Uit het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar het ongeluk, kwamen twijfels naar voren over de constructie van de elektrische bakfiets.

Minister Van Nieuwenhuizen besloot de Stint daarop voorlopig te verbieden. De fabrikant vindt het verbod te voorbarig en wil met het ministerie om tafel.

Model niet onderzocht

De inspectie heeft de Stint die in Oss in botsing kwam met een trein nog niet onderzocht. De elektrische bakfiets staat nog voor onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut. Wel heeft de ILT alle gegevens over onderhoudsbeurten en reparaties ontvangen. Het onderzoek is nog in volle gang.

Na de eerste fase van het onderzoek naar het ongeluk rezen bij de inspectie twijfels over de technische constructie van de Stint. Volgens de ILT kan een van de stroomkabels loslaten door oververhitting of als de gasveer afbreekt. Omdat de handrem niet krachtig genoeg is, is het in die gevallen onmogelijk op tijd af te remmen, aldus de ILT.