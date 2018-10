In de rij om Sulawesi te verlaten: 'Ik ben bang voor naschokken'

Zeker 1400 mensen kwamen om het leven door het natuurgeweld van vrijdag. Er is nog steeds een nijpend tekort aan levensmiddelen, de noodhulp komt langzaam op gang.

Een legertruck vol hulpmiddelen was binnen een mum van tijd leeg. Tot frustratie van de mensen die niet aan beurt kwamen. "Ik ben woedend", zegt student Rehanna tegen een verslaggever van persbureau AP. "Ik weet dat er hulp komt, maar de distributie is heel slecht."

President Widodo was de afgelopen dag in het rampgebied. Hij zei dat de situatie langzaam verbetert, maar dat er nog veel werk te doen is. Naar schatting liggen er nog honderden mensen bedolven onder het puin. Hulpdiensten proberen zo veel mogelijk mensen te redden, maar de kans dat ze levend worden gered, wordt met de minuut kleiner.

Buiten slapen uit angst

De angst voor nieuwe aardbevingen is groot, merkt correspondent Maas. Zelfs de bewoners van de huizen het natuurgeweld hebben doorstaan, slapen zo veel mogelijk buiten. "'s Avonds rijden ze met hun auto naar een vluchtelingenkamp. Daar slapen ze onder een tentzeiltje, omdat ze zich thuis niet meer veilig voelen."

Vlak na de ramp was er volop kritiek op het intrekken van het tsunami-alarm. Het waarschuwingssysteem voor enorme golven zou rammelen aan alle kanten. Vijf dagen nadat de zes meter hoge golf Sulawesi trof, wordt langzaam duidelijk dat sowieso sprake was van een uitzonderlijke situatie.

In deze video wordt uitgelegd waarom wetenschappers de tsunami niet zagen aankomen: