Bewijs voor bestaan eerste exomaan weer stapje dichterbij

Het vreemde van deze maan is dat hij erg groot zou zijn. "Ongeveer zo groot als Neptunus", zegt planeetonderzoeker Daphne Stam. De planeet zelf zou zo groot zijn als Jupiter. "Ter vergelijking: er passen vier tot vijf Neptunussen in Jupiter."

Het zou daarom best een 'ingevangen planeet' kunnen zijn, schrijven de wetenschappers. "Een planeet die te dicht bij de grote planeet kwam en er in een baan omheen ging draaien."

"Dat we dit nu lijken te kunnen vinden is een enorme stap", reageert Michiel Min. Hij leidt het wetenschappelijke programma voor exoplaneten bij SRON, een instituut voor ruimteonderzoek in Utrecht. "Kennis over manen leert ons heel veel over de dynamica en vroege evolutie van planeetsystemen. Die kennis hebben we heel hard nodig willen we meer leren over hoe planeetsystemen ontstaan."