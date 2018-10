Dierenmishandelaars mogen tot tien jaar geen dieren houden

Dierenmishandelaars moeten een houdverbod kunnen krijgen van maximaal tien jaar. Dat staat in een wetsvoorstel van de ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Schouten van Landbouw.

"We moeten goed voor onze dieren zorgen", zegt Grapperhaus. "Ze verdienen aandacht en bescherming. Daarom is het belangrijk dat we zo snel en effectief mogelijk optreden als het misloopt. Dierenleed moeten we aanpakken."

Het is de bedoeling dat de rechter de maatregel oplegt en meteen kan laten ingaan, ook al wil de veroordeelde dierenmishandelaar nog in beroep gaan. Hij of zij mag direct na de uitspraak geen dieren meer hebben.

Opnieuw de fout in

Een houdverbod is nu ook al mogelijk, maar niet als op zichzelf staande straf. De nieuwe wet moet dieren beter beschermen tegen mensen die steeds opnieuw in de fout gaan.

Een andere strafmaatregel die wordt ingevoerd is een gebiedsverbod voor mishandelaars van andermans dieren, zoals in een wei, stal of op een kinderboerderij.

Mensen die hun hond tegen een andere hond ophitsen worden strafbaar. Het ophitsen van een hond tegen een mens is al strafbaar, maar de straf wordt hoger, maximaal 1 jaar gevangenisstraf. Dit is omdat het letsel door bijtincidenten vaak ernstig is.