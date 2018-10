Actrice Elisabeth Andersen (98) overleden

In haar woonplaats Haarlem is toneelactrice Elisabeth Andersen overleden. Zij was 98 jaar. De familie heeft haar overlijden bekend gemaakt.

Andersen (echte naam Anna Elisabeth de Bruijn) speelde in meer dan honderd stukken, van Shakespeare tot Sartre en van Anouilh tot Duras. Zij is tot nu toe de enige Nederlandse actrice die de belangrijke toneelprijs de Theo d'Or drie keer kreeg toegekend. Dat was in 1958, 1966 en 1984. Driemaal werd zij uitgeroepen tot actrice van het jaar. In 2004 kreeg ze de Blijvend Applaus Prijs voor al haar werk.

Andersen stond zestig jaar op de planken. Van 1947 tot 1974 was ze verbonden aan de Haagse Comedie. De rollen die ze aanvankelijk speelde vond ze te afstandelijk en te elitair. Onder invloed van de vernieuwende theaterbeweging Actie Tomaat nam ze ontslag en ging ze volksere types spelen. In 1984 ging Andersen met pensioen.