Verdachte in zaak vermiste Nsimire (14) vrijgelaten

De 33-jarige man die vastzat wegens betrokkenheid bij de vermissing van de 14-jarige Nsimire uit Den Haag is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte.

De Hagenaar zat in voorarrest sinds 22 augustus. Het onderzoek naar de vermissingszaak is nog niet afgerond. Het OM stelt dat dat tot nu toe niet gebleken is dat de man ontucht met het meisje pleegde. Daarom is het verzoek van diens advocaat om hem vrij te laten, ingewilligd.

Het meisje verdween op 27 juli en werd bijna een maand later teruggevonden. De opgepakte Hagenaar wordt ervan verdacht dat hij het meisje heeft geholpen weg te blijven, schrijft Omroep West.