Luier wisselen in een openbaar toilet is voorlopig nog 'vrouwendingetje'

De hoogleraar merkt ook dat de meeste verschoonplanken in damestoiletten zijn. "Dat is een probleem", vindt hij. "Dat komt door het idee dat vrouwen traditioneel de verzorging voor kinderen doen."

Molenbroek heeft een aantal oplossingen voor het probleem. "Vooropgesteld, het belangrijkste is dat ze gebruiksvriendelijk en hufterproof worden en dat iedereen er gebruik van kan maken. Die tafel kan bijvoorbeeld in de algemene ruimte voor de toiletten komen. Genderneutrale toiletten kunnen een oplossing zijn, maar het is ook mogelijk de verschoontafels in de gehandicaptentoiletten te plaatsen. De meest realistische is een commerciële oplossing, waar de commode in een ruimte geplaatst wordt die alleen tegen betaling toegankelijk is."

Gerard van Es, voorzitter van de Dutch Toilet Organisation, kan zich vinden in de ideeën van Molenbroek. Zijn stichting zet zich in voor schone openbare wc's. "Er is één fabrikant die verschoontafels op aanvraag in gehandicaptentoiletten plaatst. Genderneutrale toiletten zouden de snelste oplossing zijn."