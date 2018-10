Europees parlement stelt hogere milieu-eisen aan auto-industrie

Personenauto's moeten als het aan het Europees Parlement ligt de komende jaren fors minder CO2 gaan uitstoten. Het Europees Parlement heeft een voorstel van de Europese commissie hiervoor aangescherpt, omdat het volgens het parlement niet ambitieus genoeg was.

De Europese Commissie wilde de gemiddelde uitstoot verlagen met 15 procent in 2025 en 30 procent in 2030. Het parlement heeft daar 20 respectievelijk 40 procent van gemaakt.

Verder heeft het Europees Parlement besloten dat één op de vijf auto's die vanaf 2025 worden verkocht elektrisch of hybride moet zijn. Om de norm te halen zullen sowieso meer elektrische auto's en hybrides moeten worden verkocht.

Nu moet de Raad van Ministers, met daarin de milieuministers van de lidstaten, nog met de strengere normen instemmen. Nederland en Frankrijk staan er positief tegenover, Duitsland heeft er meer moeite mee. De auto-industrie vindt de normen te streng en waarschuwt voor verlies van banen.

Goed nieuws

D66-Europarlementariër Gerbrandy is enthousiast over de uitkomst van de stemming in het Europees Parlement: "Dit is goed nieuws voor het klimaat." De oud-voorzitter van de dieselgatecommissie in het parlement zegt dat door de maatregelen brandstofslurpers uit de showroom zullen verdwijnen.

CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik is om een heel andere reden blij. "Niet alleen de landbouw wordt aangepakt, ook de heilige koe. "De autosector is de enige sector die meer CO2 uitstoot dan in 1990. Het is zelfs zo dat nieuwe auto's vaak vervuilender zijn dan oudere modellen."