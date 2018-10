Boomstam belandt op dak auto, mist chauffeur net

Op de N220 bij 's Gravenzande in Zuid-Holland is een boomstam op het dak van een auto terechtgekomen. De bestuurder is door hulpdiensten onderzocht: hij is lichtgewond afgevoerd met de ambulance.

Een aanhanger met boomstammen schaarde op de weg en verloor daardoor zijn lading. Veel stammen kwamen op de weg en naast de dijk terecht.

Maar er kwam er dus ook eentje op een voorbijrijdende auto. De stam raakte het midden van het dak en miste de chauffeur. Hij kon zelf uitstappen.