Zeven terrorismeverdachten langer vast

De zeven mannen die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag in Nederland, blijven zeker veertien dagen langer vast. De rechter-commissaris in Rotterdam ziet voldoende aanleiding om de terreurverdachten langer vast te houden.

Vorige week donderdag arresteerde de politie de zeven verdachten in Weert en Arnhem. Ze zouden vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag bij een groot evenement in Nederland. Volgens de landelijke recherche ging het om de meest serieuze aanslagplannen in Nederland tot nu toe.

100 kilo kunstmest

Bij doorzoeking van de woningen van de verdachten werd 100 kilo kunstmest gevonden, die mogelijk moest worden gebruikt voor een autobom. Er werden ook grondstoffen gevonden die in bomvesten kunnen worden gebruikt.

Van de zeven verdachten komen er zeker zes uit Arnhem en omgeving, zo maakte burgemeester Marcouch vorige week bekend. Justitie kwam de groep op het spoor na een tip van de AIVD over Hardi N. die volgens OM de spil was in het netwerk.

De 34-jarige N. is een geboren Koerdische Irakees die vorig jaar in hoger beroep werd veroordeeld voor een uitreispoging naar Syriƫ en het financieren van jihadstrijders.