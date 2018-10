Stint stapt naar de rechter vanwege verbod

Stint stapt naar de rechter vanwege het verbod op de elektrische bakfietsen voor het vervoer van kinderen, meldt RTL Nieuws. Volgens het bedrijf Stint Urban Mobility is het besluit van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ongefundeerd.

Maandag werden Stints voorlopig verboden door de minister, naar aanleiding van de eerste resultaten van het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar het ongeluk in Oss. Vier kinderen kwamen om toen een Stint in botsing kwam met een trein. Een kind en een begeleidster raakten zwaargewond.

Uit het onderzoek kwamen twijfels naar voren over de technische constructie van de Stint. Volgens de ILT kan een van de stroomkabels loslaten door oververhitting of als de zogeheten gasveer afbreekt. Omdat de handrem niet krachtig genoeg is, is het in die gevallen onmogelijk om op tijd te remmen.

Onderzoek ondeugdelijk

Stint Urban Mobility noemt het ILT-onderzoek ondeugdelijk en stelt dat sommige testen niet of onvolledig zijn uitgevoerd. Ook betwijfelt het bedrijf of de minister de weerlegging van de beschuldigingen in acht heeft genomen bij het nemen van het besluit.

Het kort geding dient vermoedelijk begin volgende week.