Oppositie valt over Ollongren om late verzending rapport inlichtendiensten

Minister Ollongren is in de Tweede Kamer onder vuur komen te liggen voor de gang van zaken rond de publicatie van een kritisch rapport over de Inlichtingenwet. De oppositie verwijt haar dat ze het rapport pas na het referendum over de wet openbaar heeft gemaakt. Ook regeringspartijen hadden vragen, maar ze legden zich uiteindelijk neer bij de uitleg van de minister.

In het rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten staat dat bij samenwerking van de AIVD met buitenlandse diensten de privacy beter moet worden gewaarborgd. Juist de samenwerking met het buitenland was een van de gevoelige punten bij het referendum van 21 maart.

Politieke redenen

De oppositie beschuldigt de minister ervan dat ze het rapport om politieke redenen pas na het referendum openbaar heeft gemaakt. In het debat vielen harde woorden: "Ik zou het willen geloven, maar het lukt niet" (Van Raak, SP), "geen sterke verdediging, het is een slap verhaal" (Bosma, PVV); "onbevredigend; dit baart me zorgen" (Buitenweg, GroenLinks); "wrange smaak", (Kuiken, PvdA), "ongeloofwaardig, hoe is het mogelijk?" (Van Kooten, Partij voor de Dieren).

De minister zei begrip te hebben voor de vragen uit de Kamer, met name naar aanleiding van de mail van een ambtenaar, die publiek werd via een uitzending van Nieuwsuur: "Min BZK heeft besloten dat, nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is." Volgens Ollongren moet je die zin lezen in de context van toen.

"Het tijdig afronden van de afstemming met deze diensten bleek niet mogelijk te zijn. Dat is voor mij de enige reden geweest om het rapport niet voor maar na het referendum aan uw Kamer te sturen", zei de minister. Wat er precies met het buitenland is besproken, wil Ollongren vanwege de vertrouwelijkheid niet zeggen.

Toevallige samenloop

Over de publicatie vlak na het referendum sprak de minister van een toevallige samenloop van omstandigheden. Ze benadrukte dat ze juist maximale transparantie wil en dat ze het rapport uiteindelijk, tegen de zin van de buitenlandse diensten, openbaar heeft gemaakt. Maar ze wees ook op het belang van zorgvuldigheid.

Woordvoerder Azmani van regeringspartij VVD, die zich aanvankelijk afvroeg of de minister bepaalde dingen niet anders had moeten doen, zei dat hij duidelijk antwoord op zijn vragen heeft gekregen. Hij prees de minister voor haar streven rapporten zoveel mogelijk openbaar te maken. Ook zijn CDA-collega Van der Molen zei de gemaakte keuze te begrijpen, ook al zag hij er ook iets onbevredigends in. D66-Kamerlid Verhoeven, partijgenoot van Ollongren, zei de afweging van de minister te kunnen volgen; hij vond het "een geloofwaardig verhaal".