Waarom een lage cocaïneprijs tot oorlog in 'narcopolder' Nederland leidt

Het overschot belandt voor een groot deel in Nederland. "De prijs is daardoor inmiddels gedaald van 30.000 tot 34.000 euro per kilo naar 20.000 euro of lager", weet Laumans.

Het stijgende aanbod verklaart ook de recordvangsten die de politie de laatste tijd heeft onderschept: vorig jaar maar liefst 50.000 kilo cocaïne. Desondanks is dit succes maar relatief: er is geen effect op de straatprijs zichtbaar. "We schoppen wel een deuk in een pak boter, maar dat pakje boter is groot", zei Wilbert Paulissen, hoofd van de landelijke recherche, erover tegen EenVandaag.

Dat onderschrijft Laumans. "De havens van Rotterdam en Antwerpen zijn namelijk zo lek als een zeef. Er zijn daar veel corrupte douane-beambten", aldus de misdaadjournalist.

Coke tien keer lucratiever dan hasj

De lage prijs maakt de kartelbazen nerveus: zij zitten niet te wachten op nieuwe groepen die goedkope coke op de Nederlandse markt dumpen. Laumans: "Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen." Het gevolg is een dodelijke geweldsgolf, waarbij liquidaties regelmatig onschuldige slachtoffers maken.

Er lijkt nog geen zicht op een einde van de drugsoorlog. Maakt dat Nederland een narcostaat, zoals wel eens wordt beweerd? "We zijn geen narcostaat als Colombia of Mexico, maar meer de poldervariant hierop. Nederland is de draaischijf van Europa voor handel in cocaïne en andere drugs."