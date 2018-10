Alle Amerikanen krijgen bericht van Trump

Op alle Amerikaanse mobieltjes klinken vandaag twee luide alarmtonen. Een test van het nieuwe nationale waarschuwingssysteem voor natuurrampen of terroristische aanslagen. Omdat alleen de president daar opdracht voor kan geven heet het de 'Presidential Alert'. Je ontvangt 'm ook als je er geen zin in hebt: je kan het signaal niet blokkeren.

Daar hebben sommige Amerikanen problemen mee. Ze zien de bui al hangen: straks krijg je de Twitterberichten van Trump ongevraagd op je telefoon. Ze voeren actie via de hashtag #Godark103.

Rechtszaak

Maar zo'n vaart zal het niet lopen, verzekert de rampendienst FEMA. De president moet weliswaar het bevel geven voor een alert, maar FEMA bepaalt welke boodschap wordt verspreid. Daar bestaan strikte regels voor.

Toch stapten drie New Yorkers naar de rechter. Zij stellen dat ze door het systeem in feite veranderen in 'luidsprekers van de regering', waardoor president Trump 'zijn propaganda zou kunnen verspreiden'. Maar de rechter maakt er geen haast mee. Ze heeft de zaak nog niet ingepland, waardoor de test vandaag naar verwachting ongehinderd kan doorgaan.

Dus krijgen zo'n 225 miljoen Amerikanen om 14.18 uur lokale tijd deze boodschap op hun telefoon: "THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed." Behalve natuurlijk als ze hun telefoon bewust uitzetten.