Halsema neemt initiatief in impasse Amsterdamse brandweer

Burgemeester Halsema gaat op 16 oktober met de ondernemingsraad van de brandweer en de korpsleiding in gesprek over een aantal geschillen die er bestaan, onder meer over de inzet van vrijwilligers op beroepskazernes. De OR is daartegen omdat zij niet voldoen aan het aanstellings- en opleidingsbeleid. Vandaag zou de rechtbank in Amsterdam zich hierover buigen, maar de zaak is aangehouden.

Daarmee is een tweede rechtszaak in korte tijd van de baan. Vorige maand trok de korpsleiding het verzoek aan de rechtbank in om te oordelen over een procedure om de ondernemingsraad te kunnen passeren. Dat geschil ging over de arbeids- en rusttijden op de nieuwe proeftuinkazerne.

Die proeftuin moet op 1 januari 2019 van start gaan in kazerne Victor in Amsterdam-Oost. Het experiment moet twee jaar gaan duren.

Tornen aan 24-uursdiensten

De proeftuinkazerne is een van de belangrijkste zaken die sinds jaren inzet is van een oplopend conflict tussen de korpsleiding en de uitrukdienst omdat daarmee getornd wordt aan de 24-uursdiensten. Deze diensten worden gedraaid door alle brandweermannen in beroepsdienst in heel Nederland en in grote delen van de westerse wereld.

Dat werkt volgens de OR goed, dus is er volgens hen geen reden om dat te herzien. De Amsterdamse korpsleiding denkt daar anders over en wil onder andere experimenteren met andere arbeidstijden in die nieuwe proeftuin.

In andere grote steden zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht blijft het 24-uursrooster voorlopig gehandhaafd. In Amsterdam is er veel verzet tegen de wijziging van de 24-uurroosters. Het overgrote deel van de uitrukdienst wil de vertrouwde lange diensten niet opgeven. Zij zijn daar al jarenlang op ingesteld. Van oudsher werken Amsterdamse brandweerlieden per week twee keer 24 uur. Daarnaast zijn ze vrij.

Gesloten cultuur

Oud-burgemeester Van der Laan constateerde eerder dat de 24-uursdiensten leiden tot een te gesloten cultuur. Hij tekende na veel getouwtrek in 2011 een overeenkomst met de OR om het korps om te vormen naar de eisen van deze tijd. De proeftuinkazerne is een grote wens van de korpsleiding en het Amsterdamse stadsbestuur. Die gaat er nu per 1 januari 2019 komen.

Ondertussen heeft Halsema met de korpsleiding afgesproken dat er tot na het gesprek met de OR geen vrijwilligers op een kazerne met beroepsbrandweerlieden worden inzet. Na die toezegging schortte de ondernemingsraad de rechtszaak van vandaag op. De OR hoopt er in gesprekken waar Halsema bij zit, uit te komen met de korpsleiding.

Deze gesprekken gaan niet alleen over het aanstellings- en opleidingsbeleid, maar ook over de proeftuinkazerne en de invulling daarvan. Op deze kazerne gaan mensen over hun eigen arbeidstijden. De OR hamert op vrijwillige deelname aan de proeftuin. Ook wordt er gesproken over de dienstroosters voor komend jaar.

Van Uhm in gesprek

Naast het gesprek met Halsema, later deze maand, voert ook generaal b.d. Van Uhm overleg met zowel de korpsleiding als de uitrukdienst op verschillende kazernes. Volgens bronnen binnen de uitrukdienst zijn deze constructief. Eind november brengt Van Uhm advies uit aan Halsema.

Deze zomer liep het conflict tussen korpsleiding en uitrukdienst hoog op nadat de huidige commandant Leen Schaap de OR "de medezeggenschapsmaffia" had genoemd voor de radio. Ook vergeleek hij in een krant de gesloten cultuur binnen de brandweer met die van motorclubs. Daarop zou hij zijn bedreigd met de dood door mensen binnen de uitrukdienst. Het OM doet daar nog onderzoek naar.

Daarnaast kwam Schaap zelf deze zomer in opspraak vanwege plichtsverzuim. Hij nam concertkaartjes op rekening van de politie aan. Dat was opmerkelijk omdat hij is aangesteld om integriteitsproblemen aan te pakken.