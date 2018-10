Turkse voedselprijzen met een kwart gestegen: hoogste inflatie in 15 jaar

Turkije kampt met de hoogste inflatie in 15 jaar. In september steeg de inflatie naar bijna 25 procent op jaarbasis. Dat is voornamelijk te verklaren door de forse waardedaling van de lira. Daardoor is het duurder geworden om energie en levensmiddelen te importeren.

Zo stegen de prijzen van voedsel met bijna 28 procent. Transport, kleding en andere diensten en producten werden ook fors duurder voor de Turken. Vorige maand voerde de Turkse centrale bank een flinke renteverhoging door om de inflatie onder controle te houden, zeer tegen de zin van president Erdogan.

'Ergste achter de rug'

De Turkse minister Albayrak van Financiƫn heeft voor volgende week maatregelen aangekondigd om de inflatie te beteugelen. September was een dieptepunt, maar volgens de minister is het ergste nu achter de rug. Albayrak voorspelt dat de cijfers van oktober een stijgende lijn laten zien en dat de inflatie gaat dalen. Wat hij precies gaat doen om de geldontwaarding tegen te gaan, lichtte Albayrak niet toe.

De waarde van de Turkse lira is dit jaar zo'n 40 procent gedaald ten opzichte van de dollar en de euro. Dat komt onder meer door de internationale onrust over het financieel-economische beleid van president Erdogan. Er bestaan grote twijfels over de onafhankelijkheid van de centrale bank. Ook is er een diplomatieke crisis tussen Turkije en de Verenigde Staten.