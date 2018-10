Flevoland noemt nieuw nationaal park per ongeluk Unesco Werelderfgoed

Borden langs de A6 tussen Lelystad en Almere hadden automobilisten moeten wijzen op het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land, maar er is iets misgegaan met het opschrift. In plaats van Nationaal Park staat er Unesco Werelderfgoed.

D66-gedeputeerde Michiel Rijsberman maakt zich niet zo druk om de fout. "Ik vind het een prachtig bord en het staat op een hele mooie plek. Je ziet hoeveel ambitie we hebben. Dit is eigenlijk een toekomstvoorspelling", zegt hij tegen Omroep Flevoland.

"We zijn heel blij dat het een nationaal park geworden is. We zijn ook heel blij dat we er een bord voor neer kunnen zetten en dan was het ook wel leuk geweest als het bord goed was, maar dit gaan we binnenkort oplossen."

Tape

Voor nu is de foute tekst even afgeplakt met zwarte tape. Wie verantwoordelijk is voor de fout, is niet bekend. Met de borden hopen de gedeputeerde en Rijkswaterstaat meer mensen naar Nieuw Land te krijgen.

De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Markerwadden en een gedeelte van het Markermeer maken sinds maandag deel uit van het nieuwe nationale park. Naast natuur is er in Nieuw Land ook ruimte voor economische ontwikkeling. Vooral het toerisme moet door de kwalificatie nationaal park een grote impuls krijgen. Nieuw Land is het 21e nationale park van Nederland.

Overigens is er ook werelderfgoed in Flevoland te vinden. Sinds 1995 staat het voormalige eiland Schokland op de Unesco Werelderfgoedlijst.