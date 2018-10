Chinese actrice krijgt megaboete en gaat door het stof op Chinese Twitter

De Chinese actrice Fan Bingbing moet ruim 111 miljoen euro betalen aan de Chinese overheid wegens onder meer belastingontduiking. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua.

Ze zal niet strafrechtelijk vervolgd worden als ze het bedrag tijdig overmaakt. Fan is een van de bekendste filmsterren van China. Ze speelde in tal van Chinese films en had ook rollen in grote Hollywoodfilms zoals X-men: Days of Future Past (2014) en in de Chinese versie van Iron Man 3 (2013).

Yin-yangcontracten

Volgens de Chinese autoriteiten tekende Fan voor haar films twee contracten, waarbij alleen over het contract met de laagste honorering belasting werd betaald.

In juni meldde Xinhua dat er een onderzoek liep naar Fan en deze zogenoemde yin-yangcontracten. In die maand verdween de 37-jarige actrice van de radar. Ze verscheen niet meer in het openbaar en plaatste niets meer op sociale media.

Excuusbrief

Tot vandaag. Op haar account op de Chinese Twittervariant Weibo, waarop ze ruim 60 miljoen volgers heeft, werd een brief geplaatst, waarin ze zegt zich te schamen voor haar gedrag: "Ik bied hierbij mijn excuses aan. Alles wat ik heb bereikt is niet los te zien van de steun die ik heb gekregen van de staat en het volk. Zonder het goede beleid van de Communistische Partij, de staat en zonder de liefde van het volk is er geen Fan Bingbing."

Het onderzoek naar Fan maakt deel uit van een groter onderzoek naar belastingontduiking door grote Chinese sterren, waarmee de Chinese overheid nu enkele maanden bezig is. Vanwege hun voorbeeldfunctie liggen beroemdheden in China onder een vergrootglas.

Volgens Forbes verdiende Fan vorig jaar 37 miljoen euro.