Beruchte Franse crimineel Faïd weer opgepakt

Faïd zat op dat moment een straf uit van 25 jaar voor een overval in 2010 waarbij een agent omkwam. Hij was in 2013 ook al een keer ontsnapt uit een gevangenis in Lille. Toen wist Faïd vijf gevangenisdeuren op te blazen. Onderweg nam hij vier bewakers in gijzeling die hij op de snelweg vrij liet. Na anderhalve maand werd hij weer opgepakt.

Berucht

Door zijn ontsnappingen en spectaculaire overvallen van geldtransporten groeide Faïd uit tot een van de beruchtste criminelen van Frankrijk. In 1999 werd hij veroordeeld voor een overval op een geldwagen.

Op die overval volgde een schietpartij met de politie waarbij Faïd in zijn been werd geraakt. De overvallers konden wegkomen met miljoenen euro's. Bloedsporen leidden naar Faïd en zo kon hij worden opgepakt.

In een interview zei hij later dat hij een grote fout had gemaakt door alle zakken met geld mee te willen nemen. Als hij minder hebzuchtig was geweest, had hij de politie kunnen ontlopen. "Het was de grot van Ali Baba", zei hij over de buit.

Autobiografie

Na tien jaar kwam hij vrij en schreef een boek over zijn leven. Ook zei hij dat hij zijn criminele verleden achter zich had gelaten.

In een reeks televisieoptredens vertelde Faïd dat hij werd geïnspireerd door de film Heat uit 1995 met Robert De Niro en Al Pacino in de hoofdrol. Daarin wordt een detective geobsedeerd door een crimineel die een geldwagen probeert te overvallen.