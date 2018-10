Eigenaar bowlingbaan overlijdt in kegelmachine

In de Amerikaanse staat Colorado is de eigenaar van een bowlingbaan overleden nadat hij vast kwam te zitten in de kegelmachine. De man zou hebben geprobeerd een kegel weg te halen die in de machine vastzat. Toen het apparaat weer opstartte en het rek met kegels zakte, raakte hij klem.

Een medewerker van de bowlingbaan trof de man van 65 bewusteloos aan in het apparaat. Reanimatie mocht niet baten.

Hoe het kan dat Ector Rodriguez vast kwam te zitten, is onbekend. Hij werkte al jaren op de bowlingbaan en had veel ervaring met kegelmachines, melden lokale media. Vermoedelijk sloeg de machine op hol.