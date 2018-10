Duizenden Armeniërs de straat op voor nieuwe verkiezingen

In Armenië hebben duizenden mensen onder leiding van premier Pashinyan gedemonstreerd bij het parlementsgebouw in de hoofdstad Jerevan. Ze eisten nieuwe verkiezingen.

Premier Serge Sarkistan moest in april het veld ruimen, na wekenlange protesten in het land. Demonstranten verweten hem het vasthouden aan de macht. Sarkistan was tien jaar president en werd daarna premier. Zijn opvolger, de voormalig oppositieleider Pashinyan, die in mei het stokje overnam als premier, beloofde bij zijn aantreden nieuwe verkiezingen.

Onmogelijk

Het lijkt er echter op dat de Republikeinse Partij die vervroegde verkiezingen wil tegenhouden. Die partij heeft nu bijna de helft van de zetels in handen, maar staat in de peilingen op een stevig verlies. Het Armeense parlement nam dinsdag een wet aan, waardoor het houden van de vervroegde verkiezingen wordt tegengehouden. De wet werd gesteund door de Republikeinen.

Ook twee andere partijen, die in totaal zes ministers leveren aan de regering van Pashinyan, steunden de wijzigingen. "We hebben dit niet gedaan omdat we geen vervroegde verkiezingen willen, maar omdat we druk op parlementariërs niet kunnen accepteren", zei een parlementslid.

Ontslag

De premier heeft al aangekondigd de zes ministers te ontslaan en riep zijn aanhangers op tot protest. Ook wil hij dat de vervroegde verkiezingen alsnog worden gehouden, het liefst in de eerste helft van december.

"Het houden van vervroegde parlementsverkiezingen was een van de voorwaarden van onze revolutie", zei hij tegen de demonstranten. "En die voorwaarden zijn destijds door het parlement goedgekeurd." De premier is naar eigen zeggen desnoods bereid af te treden, als dat nodig is om verkiezingen te houden.

De partij van de voormalige journalist Pashinyan is in Armenië momenteel oppermachtig in de peilingen. Bij verkiezingen in de hoofdstad Jerevan won zijn partij vorige maand 81 procent van de stemmen.